Suudi Arabistan'da Fransız Konsolosluğu'nda saldırı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu'nda bir güvenlik görevlisine 'keskin bir objeyle' saldırı yapıldı. Bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan'daki Fransız büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Perşembe sabahı Cidde'deki Fransız Başkonsolosluğu bir güvenlik görevlisine yönelik bıçaklı saldırıyla hedef alındı. Suudi bir adam tutuklandı. Konsolosluk görevlisi ile ilgili olarak, büyükelçilikten "hayatı tehlikede değil" açıklaması yapıldı.