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Taliban 1 trilyon doların üzerine kondu

Taliban 1 trilyon doların üzerine kondu

Dünyanın en fakir devletlerinden biri olan Afganistan'da 1 trilyon dolar değerinde mineral kaynağı olduğu belirtiliyor.

Afganistan dünyanın en fakir devleti ancak 2010’da İngiliz askeri görevliler ve jeologlar bölgede 1 trilyon değerinde mineral kaynağının olduğunu dile getirdiler.

Bölgede mineraller örneğin demir, bakır ve altın vardı. Ayrıca dünyanın en büyük lityum rezervine de sahipti.

Ekolojik Gelecekler Grubu’nun kurucusu, bilim adamı ve güvenlik uzmanı Rod Schoonover; “Afganistan bölgenin en zengin maden yeri ve ihtiyacı olan metallerle 21. yüzyılın gelişen ekonomilerinden.” açıklamasını yaptı.

Etiketler afganistan taliban
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