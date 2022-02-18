Tarihi karar: 38 sanık ölüm cezasına çarptırıldı

Hindistan'ın Ahmedabad kentinde 50'den fazla kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırılara ilişkin 38 sanık ölüm cezasına çarptırıldı.

Mahkemede, hakim 38 sanığın cinayet, devlete karşı savaş açmak için komplo kurmak ve yasa dışı silah bulundurmaktan suçlu bulduğuna karar verdi. Davada 11 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 28 kişi ise delil yetersizliğinden beraat etti.

ÜST MAHKEMENİN ONAYI BEKLENİYOR

Hindistan'da ilk kez bu kadar çok sanık tek bir davada ölüm cezasına çarptırıldı. Cezanın bir üst mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Hindular ile Müslümanlar arasında gerilimin geçmişe dayandığı Ahmedabad kentinde 2002'de çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne neden olan büyük şiddet olayları yaşanmıştı.

YEREL BİR TERÖR GRUBU ÜSTLENMİŞTİ

Kentin çeşitli yerlerinde 26 Temmuz 2008'de düzenlenen bombalı saldırılarda 56 kişi ölürken, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Bombalamaların sorumluluğunu yerel bir terör grubu üstlenmişti. O dönemde Gucerat eyaletinin lideri olan Hindistan'ın mevcut Başbakanı Nerandra Modi, şiddete göz yummakla suçlanmıştı.

AA