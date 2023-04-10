Tavşan Percy, emniyet teşkilatının yeni üyesi oldu

ABD’nin California eyaletinde devriye sırasında bir tavşanı fark eden memur Carson B-Graves, tavşanı polis binasına götürdü.

Olay, ABD’nin California eyaletindeki Yuba City ilçesinde 22 Nisan 2022’de meydana geldi. Devriye sırasında Percy Caddesi’nde bir tavşan olduğunu fark eden memur B-Graves, tavşanı polis binasına götürdü. Yuba City Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Tavşan, hayvan kontrol merkezine götürüldü. Daha sonra onu sahiplenmeyi tercih ettik. Tavşana, bulunduğu yere atfen ‘Percy’ adını vermeye karar verdik." denildi.

Tavşan Percy, 'mutluluk memuru' olarak emniyet teşkilatı üyelerinin stres gidermesine yardımcı oluyor ve duygusal destek sağlıyor.