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  3. 24 Eylül 2020 22:37

Teröristler 1'i çocuk 2 sivili katletti

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlattığını, 1'i çocuk 2 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Teröristler 1'i çocuk 2 sivili katletti
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlatan PKK/YPG'li teröristler, biri çocuk iki sivil şahsı katletti. 12 sivilin de yaralandığı terör saldırısında yaralanan 2 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı" denildi.
 

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