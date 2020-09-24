Teröristler 1'i çocuk 2 sivili katletti

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlatan PKK/YPG'li teröristler, biri çocuk iki sivil şahsı katletti. 12 sivilin de yaralandığı terör saldırısında yaralanan 2 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı" denildi.
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