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  3. 17 Ocak 2018 11:53

Toprağa gömülü 33 kafatası bulundu

Meksika polisi, uyuşturucu kartellerinin hüküm sürdüğü Nayarit eyaletinde toprağa gömülü 33 kafatası buldu.

Toprağa gömülü 33 kafatası bulundu
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Polisten yapılan açıklamada, kafataslarının kime ait olduğunun veya neden gömüldüğünün henüz bilinmediği belirtilirken, Cumartesi gününden bu yana güney Nayarit'teki bölgede soruşturmaların devam ettiğini ve insan kalıntıları keşfedilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Nayarit'teki cinayetlerin büyük bir kısmı, Jalisco merkezli bir çete olan Yeni Jenerasyon Kartel ve en büyük rakibi Sinaloa Cartel'indeki rakipleri arasındaki bir güç mücadelesinden kaynaklanırken, çeteler arasında işlenen cinayetler 2017 yılında Meksika'da işlenen cinayetler rekor düzeye çıktı.

kafatası , uyuşturucu , meksika
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