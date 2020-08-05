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  3. 05 Ağustos 2020 16:30

Trafik ışıklarında ''cinsiyet eşitliği'' değişikliği

Hindistan’ın finans başkenti olarak nitelendirilen Mumbai’de trafik ışıkları, cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak amacıyla değiştirilmeye başlandı.

Trafik ışıklarında ''cinsiyet eşitliği'' değişikliği
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Mumbai'de erkek figürü üzerine kurulu trafik işaretlerine,  kadın figürü de eklendi.

Kıyafetiyle kadın olduğu net anlaşılan figür, trafik ışıkları ve yaya geçitlerinde kullanılmaya başlandı.
Mumbai’nin yer aldığı eyaletin Turizm ve Çevre Bakanı Aaditya Thackeray,  Twitter’den yaptığı paylaşımda, kadın figürlerinin yer aldığı bölgeye işaret ederek, “Dadar’dan geçtiyseniz sizi gururlandıracak birşey görürsünüz. Yerel yönetim cinsiyet eşitliği basit bir fikirle sağlıyor, şimdi işaretler de kadın da var “ yazdı.

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