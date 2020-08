Trafik ışıklarında ''cinsiyet eşitliği'' değişikliği

Mumbai'de erkek figürü üzerine kurulu trafik işaretlerine, kadın figürü de eklendi.

Kıyafetiyle kadın olduğu net anlaşılan figür, trafik ışıkları ve yaya geçitlerinde kullanılmaya başlandı.

Mumbai’nin yer aldığı eyaletin Turizm ve Çevre Bakanı Aaditya Thackeray, Twitter’den yaptığı paylaşımda, kadın figürlerinin yer aldığı bölgeye işaret ederek, “Dadar’dan geçtiyseniz sizi gururlandıracak birşey görürsünüz. Yerel yönetim cinsiyet eşitliği basit bir fikirle sağlıyor, şimdi işaretler de kadın da var “ yazdı.

If you’ve passed by Dadar, you’d see something that will make you feel proud. @mybmcWardGN is ensuring gender equality with a simple idea- the signals now have women too! pic.twitter.com/8X0vJR8hvQ