Trump Elon Musk'ın kripto para piyasasını karıştıracak görevini açıkladı

ABD'deki Başkanlık seçimlerinin kazanan ismi olan Donald Trump, seçim dönemindeki en büyük destekçisi Elon Musk'ın yeni açılan 'Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) başkanlık yapacağını açıkladı.

ABD başkanlık seçimlerinin kazananı Donald Trump'ın, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamaya göre, Elon Musk yeni açılan 'Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) başkanlık yapacak.

Trump açıklamasında, "Şunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum ki, Amerikan vatandaşı Vivek Ramaswamy ile birlikte çalışan Elon Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE)'nı yönetecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Ramaswamy ve Musk'ın, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki ( Department Of Goverenment Efficiency ) görevlerini ise "Bu iki harika Amerikalı birlikte, benim yönetimimin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmasına, gereksiz düzenlemeleri kesmesine, israf harcamalarını azaltmasına ve Federal Ajansları yeniden yapılandırmasına öncülük edecek" ifadeleriyle akardı.

DOGE hedeflerinin hayalini kuruyordu

Bunun, zamanın ‘Manhattan Projesi’ haline geleceğini belirten Trump, Cumhuriyetçi politikacıların çok uzun zamandır ‘DOGE’ hedeflerinin hayalini kurduğunu söyledi.

Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacağını, büyük ölçekli yapısal reformu yönlendirmek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş girişimci bir yaklaşım oluşturmak için Beyaz Saray ile Yönetim ve Bütçe Ofisi’yle işbirliği yapacağını kaydetti.

Donald Turmp ayrıca, “Elon ve Vivek’in federal bürokraside verimlilik ve aynı zamanda tüm Amerikalılar için hayatı daha iyi hale getirmek amacıyla değişiklikler yapmasını dört gözle bekliyorum” dedi.

Yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Trump, Musk ve Ramaswamy’nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı sorumlu kılmak için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Trump, çalışmalarının en geç 4 Temmuz 2026’ya kadar tamamlanacağını söyledi ve Bağımsızlık Bildirgesi’nin imzalanmasının 250’nci yıl dönümünde daha verimli ve daha az bürokrasiye sahip daha küçük bir hükümetin ülkeye bir ‘hediye’ olacağını söyledi.