  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump Elon Musk'ın kripto para piyasasını karıştıracak görevini açıkladı

Trump Elon Musk'ın kripto para piyasasını karıştıracak görevini açıkladı

Trump Elon Musk'ın kripto para piyasasını karıştıracak görevini açıkladı
Güncelleme:

ABD'deki Başkanlık seçimlerinin kazanan ismi olan Donald Trump, seçim dönemindeki en büyük destekçisi Elon Musk'ın yeni açılan 'Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) başkanlık yapacağını açıkladı.

ABD başkanlık seçimlerinin kazananı Donald Trump'ın, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamaya göre, Elon Musk yeni açılan 'Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) başkanlık yapacak.
Trump açıklamasında, "Şunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum ki, Amerikan vatandaşı Vivek Ramaswamy ile birlikte çalışan Elon Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE)'nı yönetecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Ramaswamy ve Musk'ın, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki ( Department Of Goverenment Efficiency ) görevlerini ise "Bu iki harika Amerikalı birlikte, benim yönetimimin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmasına, gereksiz düzenlemeleri kesmesine, israf harcamalarını azaltmasına ve Federal Ajansları yeniden yapılandırmasına öncülük edecek" ifadeleriyle akardı.

DOGE hedeflerinin hayalini kuruyordu

Bunun, zamanın ‘Manhattan Projesi’ haline geleceğini belirten Trump, Cumhuriyetçi politikacıların çok uzun zamandır ‘DOGE’ hedeflerinin hayalini kurduğunu söyledi.

Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacağını, büyük ölçekli yapısal reformu yönlendirmek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş girişimci bir yaklaşım oluşturmak için Beyaz Saray ile Yönetim ve Bütçe Ofisi’yle işbirliği yapacağını kaydetti.

Donald Turmp ayrıca, “Elon ve Vivek’in federal bürokraside verimlilik ve aynı zamanda tüm Amerikalılar için hayatı daha iyi hale getirmek amacıyla değişiklikler yapmasını dört gözle bekliyorum” dedi.

Yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Trump, Musk ve Ramaswamy’nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı sorumlu kılmak için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Trump, çalışmalarının en geç 4 Temmuz 2026’ya kadar tamamlanacağını söyledi ve Bağımsızlık Bildirgesi’nin imzalanmasının 250’nci yıl dönümünde daha verimli ve daha az bürokrasiye sahip daha küçük bir hükümetin ülkeye bir ‘hediye’ olacağını söyledi.

 

Etiketler Elon Musk doge kripto para piyasası abd Amerika Beyaz Saray donald trump
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
35 taksici aynı bölgede ölü olarak bulundu! 35 taksici aynı bölgede ölü olarak bulundu! MHP'den yeni hamle: ''Bazen, en yakınınız bile anlamaz sizi'' MHP'den yeni hamle: ''Bazen, en yakınınız bile anlamaz sizi'' Türkiye'de 2 ünlü markanın balı da sahte çıktı Türkiye'de 2 ünlü markanın balı da sahte çıktı Kışlıklar hazır mı ? Kuvvetli yağışlar başlıyor! Meteoroloji bu illerimizi uyardı Kışlıklar hazır mı ? Kuvvetli yağışlar başlıyor! Meteoroloji bu illerimizi uyardı Beyonca üniversitede ders olarak okutulacak Beyonca üniversitede ders olarak okutulacak Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi Aldatıldığını düşündü, silahla evi bastı: 1 kişi öldü Aldatıldığını düşündü, silahla evi bastı: 1 kişi öldü Eski Cumhurbaşkanı Sezer’in torunu silahın önüne atladı Eski Cumhurbaşkanı Sezer’in torunu silahın önüne atladı Türk iş insanı Dünyanın En Güçlüleri listesine girmeyi başardı! Türk iş insanı Dünyanın En Güçlüleri listesine girmeyi başardı! Nasuh Mahruki’nin evine polis baskını Nasuh Mahruki’nin evine polis baskını
Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da... Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da... Yazıklar olsun: Milletin acısını bedava siyaset ilan etti! Yazıklar olsun: Milletin acısını bedava siyaset ilan etti! 18 yaşındaki genç balerin evinde ölü olarak bulundu 18 yaşındaki genç balerin evinde ölü olarak bulundu Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı