Trump F-35 savaş uçakları için yeni pazarını buldu

Beyaz Saray’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşecek olan ABD Başkanı Trump, ABD'nin Suudi Arabistan’a F-35 satacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek. Beyaz Saray'dan bir yetkilinin açıklamasına göre; ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı yarın Beyaz Saray’da ağırlayacak. 2017’den sonraki ilk Trump-Selman görüşmesinde; F-35 satışı, savunma anlaşmaları, nükleer enerji alanında iş birliği, İsrail ile normalleşme (Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi) ve ekonomik yatırımların ele alınması bekleniyor. DHA