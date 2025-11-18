  1. Anasayfa
  3. Trump F-35 savaş uçakları için yeni pazarını buldu

Beyaz Saray’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşecek olan ABD Başkanı Trump, ABD'nin Suudi Arabistan’a F-35 satacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek.

Beyaz Saray'dan bir yetkilinin açıklamasına göre; ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı yarın Beyaz Saray’da ağırlayacak.

2017’den sonraki ilk Trump-Selman görüşmesinde; F-35 satışı, savunma anlaşmaları, nükleer enerji alanında iş birliği, İsrail ile normalleşme (Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi) ve ekonomik yatırımların ele alınması bekleniyor.

 

 

