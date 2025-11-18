Trump F-35 savaş uçakları için yeni pazarını buldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Beyaz Saray’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşecek olan ABD Başkanı Trump, ABD'nin Suudi Arabistan’a F-35 satacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek.
Beyaz Saray'dan bir yetkilinin açıklamasına göre; ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı yarın Beyaz Saray’da ağırlayacak.
2017’den sonraki ilk Trump-Selman görüşmesinde; F-35 satışı, savunma anlaşmaları, nükleer enerji alanında iş birliği, İsrail ile normalleşme (Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi) ve ekonomik yatırımların ele alınması bekleniyor.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol