  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump savaş baltalarını çıkardı: Orduya askeri harekat talimatını verdi!

Trump savaş baltalarını çıkardı: Orduya askeri harekat talimatını verdi

Trump savaş baltalarını çıkardı: Orduya askeri harekat talimatını verdi
Güncelleme:

ABD Başkanı Trump, Nijerya hükümetinin Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi halinde ülkeye askeri müdahalede bulunabileceklerini belirterek, "Buradan Savaş Bakanlığımıza muhtemel bir harekâta hazırlanması talimatını veriyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Nijerya'daki şiddet olayları ile ilgili açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, Nijerya hükümetinin Hristiyanların öldürülmesini engellemesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer Nijerya hükûmeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD derhal Nijerya'ya yapılan tüm yardım ve desteği kesecek. Ayrıca itibarını yitirmiş bu ülkeye silahlı müdahalede bulunarak bu korkunç zulümleri işleyen teröristleri tamamen yok edebiliriz" uyarısında bulundu. ABD ordusunun bu ihtimale karşı tetikte olacağını söyleyen Trump, "Buradan Savaş Bakanlığımıza (Savunma Bakanlığı) muhtemel bir harekâta hazırlanması talimatını veriyorum. Eğer saldırırsak, bu hızlı, acımasız ve ‘tatlı' olacak. Tıpkı terörist haydutların bizim sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi" ifadelerini kullandı. Trump, "Uyarı: Nijerya hükümeti hemen harekete geçmeli!" dedi.

İHA

text-ad
Etiketler abd Amerika donald trump savaş harekat emri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik teklifi resmen TBMM'de! Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik teklifi resmen TBMM'de! Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanı için istenen ceza belli oldu Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanı için istenen ceza belli oldu AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu! AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu! Tüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandı Tüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandı Binlerce ''kayıp'' PKK'lı teröristin izi bulundu: Mağaradan çıkıp, üsse girmişler! Binlerce ''kayıp'' PKK'lı teröristin izi bulundu: Mağaradan çıkıp, üsse girmişler! CHP'li Yavuzyılmaz ''AKP'nin belgeli vurgunu'' deyip, bu faturayı yayınladı! CHP'li Yavuzyılmaz ''AKP'nin belgeli vurgunu'' deyip, bu faturayı yayınladı! Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kritik uyarı: ''Bu bölgedeki vatandaşlar taşınmalı'' Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kritik uyarı: ''Bu bölgedeki vatandaşlar taşınmalı'' Emekli polis av tüfeğiyle katliam yaptı! Ölü ve yaralılar var! Emekli polis av tüfeğiyle katliam yaptı! Ölü ve yaralılar var! Bugün güneşin keyfini çıkarın... Yağışlı havalar geri dönüyor! Bugün güneşin keyfini çıkarın... Yağışlı havalar geri dönüyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan 50 bin canın katili, bebek katili Öcalan için dikkat çeken mesaj! Cumhurbaşkanlığı'ndan 50 bin canın katili, bebek katili Öcalan için dikkat çeken mesaj!
Kolonlarında çatlaklar oluşan apartman gece yarısı tahliye edildi! Kolonlarında çatlaklar oluşan apartman gece yarısı tahliye edildi! Meclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyor! Meclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyor! Cezaevinde baba dehşeti: Açık görüşte kendisini ziyaret eden 4 yaşındaki çocuğunu hastanelik etti! Cezaevinde baba dehşeti: Açık görüşte kendisini ziyaret eden 4 yaşındaki çocuğunu hastanelik etti! Güzel sunucunun kalça estetiği yalalamasına partnerinden dikkat çeken destek Güzel sunucunun kalça estetiği yalalamasına partnerinden dikkat çeken destek Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı dizisinin fişi çekildi! Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı dizisinin fişi çekildi! Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu Yıllardır süren miras davası sonrası İstanbul Boğazı'nın 200 yıllık yalısının yeni sahibi belli oldu Yıllardır süren miras davası sonrası İstanbul Boğazı'nın 200 yıllık yalısının yeni sahibi belli oldu Süpermarkette büyük patlama: 23 ölü, 11 yaralı var! Süpermarkette büyük patlama: 23 ölü, 11 yaralı var! THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı! THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı! Boğazda denize düşen genç kadını denize atlayıp kurtardı Boğazda denize düşen genç kadını denize atlayıp kurtardı