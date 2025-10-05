  1. Anasayfa
Trump'tan Erdoğan için dikkat çeken bir ifade daha

Trump'tan Erdoğan için dikkat çeken bir ifade daha
Güncelleme:

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes planı ile ilgili yaptığı açıklamada İsrail'in dünya genelinde kaybettiği desteği İsrail'e geri kazandıracağını açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes planına ilişkin açıklamasında, "Netanyahu'ya ‘bu senin zafer şansın' dedim. O da bunu sorun etmedi. Etmemeli zaten, bir seçeneği yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasını hedefleyen plana ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes planından tereddüt ettiğini belirterek, "Netanyahu'ya ‘bu senin zafer şansın' dedim. O da bunu sorun etmedi. Etmemeli zaten, bir seçeneği yok. Benimle konuşurken bir şeyleri sorun etmemelisiniz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Netanyahu Gazze'de çok ileri gitti ve bu yüzden İsrail dünya genelinde büyük destek kaybetti. Şimdi ben de bu desteği geri kazandıracağım" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçte çok yardımcı oldu"

Trump açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu plandaki çabalarını da tebrik etti. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçte çok yardımcı oldu. Kendisi çok çetin birisi ancak, benim arkadaşım ve harika bir insan" ifadelerini kullandı.

İHA

