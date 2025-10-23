Trump'tan İsrail'e sert çıkış: ''Böyle bir şey olursa tüm desteği kaybeder''

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria’yı işgal planına ilişkin ''Arap ülkelerinden büyük destek gördük. Bu olmayacak, çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD’den aldığı tüm desteği kaybeder'' dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada oy çokluğu ile kabul edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre; İsrail meclisindeki milletvekillerinden 24'ü tasarıya "hayır" oyu verirken, 25 milletvekili ise "evet" oyu kullandı. Noam Partisi üyesi aşırı sağcı Avi Maoz tarafından sunulan tasarının, "Bu bölgelerin egemen İsrail Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olarak statüsünü tesis etmek amacıyla İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim alanlarına kendi yasalarını ve egemenliğini uygulamasını" öngördüğü belirtildi.

Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman tarafından sunulan ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Maale Adumim yerleşiminin ilhakını öngören daha dar kapsamlı bir diğer tasarı da 9’a karşı 32 oyla meclisten geçti. Tasarıların yasalaşması için mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Tasarıların daha detaylı incelenmek üzere İsrail meclisi Knesset’in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'ne gönderileceği öğrenilirken, İsrail medyası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun söz konusu tasarıların yasalaşmasına izin vermeyeceği yorumunda bulundu.

Trump: İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği mülakatta Gazze'de sağlanan ateşkes ve Orta Doğu'daki gelişmelerin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze'de ateşkesin sağlanması sürecinde sahne arkasına ait ve bilinmeyen detaylara ilişkin bir soruya cevap veren Trump, ateşkesin Gazze'nin çok ötesinde, Orta Doğu'nun tamamında barış manasına geldiğini ve bölgedeki yeni durumun İran'a saldırılar ile mümkün olduğunu söyledi.

"İran, hayatta kalmak için mücadele ediyor"

İran'dan bahsederken "zorba" ifadesini kullanan Trump, "Şimdi zorbalık yapamıyorlar. Öyle davranmaya çalışıyorlar ama artık kimse umursamıyor. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Tam manasıyla bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Sadece bu da değil, onlara yaptırımlar uyguluyoruz. Yani, gerçekten nükleer alanda bir şeyler yapmak için değil, hayatta kalmak için mücadele ediyorlar. İnanın bana çok zayıflar" dedi.



Trump, "Kısacası, zorbayı oyun dışı bıraktık. Herkes bu konuda harikaydı ve biz anlaşmayı imzaladık. Eğer zorbayı oyun dışı bırakmasaydık, anlaşmayı imzalayamazdık. Birçok Arap ülkesi bunu asla yapmazdı" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu'yu durdurdum"

Hamas'ın anlaşmaya uymaması halinde yok edileceğine ilişkin açıklamaları sorulan Trump, "Kesinlikle öyle. Büyük bir problemle karşı karşıya kalacaklar. Büyük bir problem" dedi.



Hamas'ın silah bırakmasının nasıl sağlanacağı yönündeki soru üzerine Trump, "Eğer yapmazlarsa oraya girmek zorunda kalırsınız. Fakat bunu kabul ettiler, değil mi? Dünya saldırılarımızdan bıkmıştı. Burada biz derken, İsrail ve bizi kastediyorum. Savaşı istemiyorlardı. Her neyse, bu çok ileri gitmişti. Ben de Bibi'ye (Binyamin Netanyahu), Bibi, dünyaya karşı savaşamazsın dedim. Münferit savaşlar verebilirsin ama dünya, aleyhinde. İsrail, dünya ile mukayese edildiğinde çok küçük bir yer" dedi.



İsrail Başbakanı Netanyahu'yu durdurmamış olması halinde onun savaşmayı sürdüreceğini söyleyen Trump, "Bu yıllarca devam edebilirdi. Onu durdurdum ve ben onu durdurduktan sonra herkes bir araya geldi. Bu harika bir şeydi. Ve Katar'da taktiksel bir hata yaptı. Berbat bir şeydi. Aslına bakarsanız Katar Emiri'ne de söyledim, bu hepimizi bir araya getiren şeylerden biri oldu. Çünkü işler öylesine rayından çıkmıştı ki bu durum, herkesi yapması gerekeni yapmaya itti" ifadelerini kullandı.



İsrail Başbakanı Netanyahu'yu durmaya nasıl ikna ettiğine ilişkin soruya Trump, "Durmak zorunda kaldı çünkü aksi takdirde dünya onu durduracaktı. Ne olup bittiğini görebiliyordum" dedi.

"Gazze'ye gideceğim"

Trump, Gazze'yi ziyaret etme planı olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Gideceğim. Evet gideceğim" şeklinde cevap verdi. Trump, "Biliyorsunuz, bir Barış Kurulu girişimimiz var ve kuruldu. Benden kurulun başkanı olmamı istediler. Aslında inanın yapmak istediğim bir şey değildi ama Barış Kurulu çok güçlü üyelerden oluşacak ve Orta Doğu'da büyük bir etkiye sahip olacak. Orta Doğu daha önce hiç bu şekilde bir araya getirilmemişti" dedi.

"İsrail, Batı Şeria'yı ilhak ederse ABD'nin tüm desteğini kaybeder"

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine ilişkin açıklaması hatırlatılarak İsrail'in bu yönde ilerlemesi durumunda ne gibi bir tepkiyle karşılaşacağına ilişkin bir soru üzerine Trump, "Bu olmayacak. Olmayacak. Çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Ve böyle bir şey şimdi yapılmaz. Arkamızda Araplardan büyük bir destek var. Eğer böyle bir şey olursa, İsrail ABD'nin tüm desteğini kaybeder" ifadelerini kullandı.

Gazze'yi savaş sonrası dönemde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın mı yöneteceği yönündeki soruya kesin bir cevap vermeyen Trump, mevcut durumda Filistinlilerin liderinin kim olduğu yönündeki soruya ise, "Mevcut durumda bir liderleri yok. En azından görünürde bir liderleri yok. Çünkü liderlerin her biri vurulup öldürüldü. Bu pek rağbet gören bir vazife değil" dedi.

"Bergusi hakkında karar vereceğim"

2000 yılında başlayan 2. Filistin intifadasının lideri olan ve 2002'de İsrail ordusu tarafından tutuklanarak müebbet hapse mahkum edilen iki devletli çözüm yanlısı Filistinli siyasetçi Mervan Bergusi'nin salıverilmesi taleplerine desteği sorulan Trump, "Siz aramadan tam olarak 15 dakika önce bana bu soru soruldu. Soru tam olarak buydu ve bu benim için günün sorusu. Bu konuda bir karar vereceğim" dedi.

"İsrail ve Suudi Arabistan, normalleşme anlaşmasına çok yakın"

Gazze'de ateşkesin ardından İsrail ve Suudi Arabistan arasında bir normalleşme anlaşmasına ne kadar yakın olunduğuna ilişkin bir soru üzerine Trump, "Çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bence öncülüğü Suudi Arabistan üstlenecek. Kral'a büyük saygı besliyorum ve bildiğiniz gibi harika ilişkilerimiz var. Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na öncülük edeceğine inanıyorum" dedi.



Trump, Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na yıl sonuna kadar katılacağına inanıp inanmadığına ilişkin soruya, "Evet, inanıyorum" şeklinde cevap verdi.

İsrail'in çağrı cihazları operasyonunun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi

Trump, İsrail'in Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarını eş zamanlı olarak patlatma operasyonunu da kendi bilgisi dahilinde gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, "Tüm o saldırılar doğrudan benim bilgim dahilinde gerçekleşti. İsrail'in yürüttüğü saldırılar, çağrı cihazları ve diğer her şey ile birlikte. İsrail, ülkemize her zaman çok saygılı davrandı. Bana her şeyi bildirdiler. Bazen ‘Hayır' dedim ve onlar da buna saygı gösterdi" dedi.

