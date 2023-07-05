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Turizm cennetinde tecavüz dehşeti! Genç kadına kabusu yaşadı

Turizm cennetinde tecavüz dehşeti! Genç kadına kabusu yaşadı
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Yaz tatili için Yunanistan'ın Rodos Adası'na giden 20 yaşındaki İrlandalı bir genç kadın, kendisini evine kadar takip eden bir kişinin tecavüzüne uğradı.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 20 yaşındaki ismi açıklanmayan İrlandalı bir kadın arkadaşlarıyla birlikte Faliraki’deki bir mekanda eğlenmeye gitmişti. Eğlence sırasında 47 yaşında bir iş insanıyla tanışan kadın kabusu yaşadı. Kiraladığı evine gitmek için mekandan ayrılan kadın takip edildiğinden habersizdi.

Kiraladığı eve girdikten sonra eğlence mekanında tanıştığı adımın kendisini adım adım takip ederek kapısının önünde olduğunu gören kadın büyük bir panik yaşadı. Kabus dolu anlarda genç kadın yeni tanıştığı adamın tecavüzüne uğradı. Olayın polise bildirilmesinden sonra 47 yaşındaki adam tutuklandı.

Etiketler tecavüz turist rodos rodos adası yunanistan
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