  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Türk hackerlar, ABD ve Kanada'nın havalimanlarını hackledi!

Türk hackerlar, ABD ve Kanada'nın havalimanlarını hackledi!

Türk hackerlar, ABD ve Kanada'nın havalimanlarını hackledi!
Güncelleme:

ABD ve Kanada’daki dört uluslararası havaalanında hoparlörlerden Filistin yanlısı ve Trump ile Netanyahu’yu hedef alan mesajlar yayınlandı. Panik yaratan olayın bir siber saldırı olduğu açıklandı. Saldırıyı ''Türk Siber İslam'' adlı grup üstlendi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Harrisburg Uluslararası Havalimanı, hoparlörlerden yapılan beklenmedik bir anonsla karıştı. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre, havalimanında hoparlörlerden yetkisiz şekilde “Özgür Filistin” sloganları ve ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef alan ifadeler yayınlandı.

Olayın benzerleri Kanada’da da yaşandı. Kelowna, Victoria ve Windsor Uluslararası Havalimanlarında da aynı içerikteki mesajların hoparlörlerden duyulduğu bildirildi.

“Kamuya açık anons sistemi hacklendi”

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kesinlikle kabul edilemez ve yolcuları haklı olarak korkuttu” ifadelerini kullandı. Duffy, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile birlikte olayın kapsamlı biçimde soruşturulduğunu söyledi.

Havalimanı yetkilileri, saldırının “kamuya açık anons sistemine yetkisiz erişim” yoluyla gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırıyı “Türk Siber İslam” grubu üstlendi

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, siber saldırının sorumluluğunu “Türk Siber İslam” adlı grup üstlendi.

Harrisburg Havalimanı sözcüsü Scott Miller, CNN’e bağlı WGAL televizyonuna yaptığı açıklamada, “Yetkisiz bir kullanıcı anons sistemine erişim sağladı ve kaydedilmiş mesajı yayınladı” dedi.

Miller, olay sırasında bir uçağın biniş işlemlerinin devam ettiğini, güvenlik gerekçesiyle uçağın arandığını ancak herhangi bir tehdit unsuruna rastlanmadığını bildirdi.

text-ad
Etiketler abd kanada havalimanı anons türk siber islam hacker
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suudi Arabistan'a veda eden Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu Suudi Arabistan'a veda eden Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Bir kadro dışı kararı daha! Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Bir kadro dışı kararı daha! Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama Kızını vurup aynı silahla intihar etmişti... Tartışmanın nedeni ''yok artık'' dedirtti! Kızını vurup aynı silahla intihar etmişti... Tartışmanın nedeni ''yok artık'' dedirtti! Galatasaray'da Victor Osimhen - Mauro Icardi krizi: Perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray'da Victor Osimhen - Mauro Icardi krizi: Perde arkası ortaya çıktı! Özel halk otobüsünde kan donduran cinayet: Yeğeninin eşini bıçaklayarak katletti! Özel halk otobüsünde kan donduran cinayet: Yeğeninin eşini bıçaklayarak katletti! Türkiye'nin en cesur giyinen ismi tüm ezberleri bozan kıyafetiyle ortalığı karıştırdı Türkiye'nin en cesur giyinen ismi tüm ezberleri bozan kıyafetiyle ortalığı karıştırdı Türkiye'nin en mutsuz meslekleri belli oldu Türkiye'nin en mutsuz meslekleri belli oldu Uzaylı sevgilisiyle aşk yaşayan Türkiye'nin astral büyükelçisi Türkiye'yi terk ediyor! Uzaylı sevgilisiyle aşk yaşayan Türkiye'nin astral büyükelçisi Türkiye'yi terk ediyor! Asrn Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! Asrn Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor!
Altın fiyatları rekor serisi devam ederken Mahfi Eğilmez:''Bu gerçekleşirse altını kimse tutamaz'' Altın fiyatları rekor serisi devam ederken Mahfi Eğilmez:''Bu gerçekleşirse altını kimse tutamaz'' Sakın ''ne güzel çocuklar balık tutuyor'' demeyin... Öyle bir detay var ki... Sakın ''ne güzel çocuklar balık tutuyor'' demeyin... Öyle bir detay var ki... Hava durumu raporu güncellendi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor! Hava durumu raporu güncellendi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor! Ses kaydı ortaya çıktı; Narin cinayetinde baş şüphelinin avukatı davadan çekildi Ses kaydı ortaya çıktı; Narin cinayetinde baş şüphelinin avukatı davadan çekildi Yılmaz Özdil canlı yayında İpek Özbey'e çok sert sözler Yılmaz Özdil canlı yayında İpek Özbey'e çok sert sözler ''Erken seçim değil baskın seçim'' deyip, tarihi açıkladı! ''Erken seçim değil baskın seçim'' deyip, tarihi açıkladı! Liselilerin okul gezisi acil serviste bitti: 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Liselilerin okul gezisi acil serviste bitti: 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Zam'aydın Türkiyem! Sigaraya bir dev zam daha geldi: En ucuzu 95 TL oldu! Zam'aydın Türkiyem! Sigaraya bir dev zam daha geldi: En ucuzu 95 TL oldu! Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilik için tarih verdi Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilik için tarih verdi İslam Memiş'ten durmak bilmeyen altın fiyatları için ''düşüş'' tahmini İslam Memiş'ten durmak bilmeyen altın fiyatları için ''düşüş'' tahmini