Türk hackerlar, ABD ve Kanada'nın havalimanlarını hackledi!

ABD ve Kanada’daki dört uluslararası havaalanında hoparlörlerden Filistin yanlısı ve Trump ile Netanyahu’yu hedef alan mesajlar yayınlandı. Panik yaratan olayın bir siber saldırı olduğu açıklandı. Saldırıyı ''Türk Siber İslam'' adlı grup üstlendi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Harrisburg Uluslararası Havalimanı, hoparlörlerden yapılan beklenmedik bir anonsla karıştı. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre, havalimanında hoparlörlerden yetkisiz şekilde “Özgür Filistin” sloganları ve ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef alan ifadeler yayınlandı.

Olayın benzerleri Kanada’da da yaşandı. Kelowna, Victoria ve Windsor Uluslararası Havalimanlarında da aynı içerikteki mesajların hoparlörlerden duyulduğu bildirildi.

“Kamuya açık anons sistemi hacklendi”

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kesinlikle kabul edilemez ve yolcuları haklı olarak korkuttu” ifadelerini kullandı. Duffy, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile birlikte olayın kapsamlı biçimde soruşturulduğunu söyledi.

Havalimanı yetkilileri, saldırının “kamuya açık anons sistemine yetkisiz erişim” yoluyla gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırıyı “Türk Siber İslam” grubu üstlendi

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, siber saldırının sorumluluğunu “Türk Siber İslam” adlı grup üstlendi.

Harrisburg Havalimanı sözcüsü Scott Miller, CNN’e bağlı WGAL televizyonuna yaptığı açıklamada, “Yetkisiz bir kullanıcı anons sistemine erişim sağladı ve kaydedilmiş mesajı yayınladı” dedi.

Miller, olay sırasında bir uçağın biniş işlemlerinin devam ettiğini, güvenlik gerekçesiyle uçağın arandığını ancak herhangi bir tehdit unsuruna rastlanmadığını bildirdi.