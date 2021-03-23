Türkiye ile ABD arasında ilk ''yüz yüze'' S-400 zirvesi

Türkiye'nin ABD ile arasının açılmasına yol açan S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili olarak Türkiye ve ABD ilk kez yüz yüze görüşecek.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, bir yılı aşkın bir süre sonra ilk kez yüzyüze düzenlenecek toplantıda Brüksel’de bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılacağı toplantıda, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken de ilk kez yer alacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir videokonferans yöntemiyle görüşen NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargâhı’nda toplanıyor. İki gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Genel Sekreter Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in sabah saatlerinde birlikte basına yapacakları açıklamayla başlayacak. Stoltenberg ve Blinken, daha sonra “Transatlantik bağları güçlendirmek” başlıklı panelde konuşacak. Ardından öğle saatlerinde tüm üye ülke bakanlarının katılımıyla Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları oturumu gerçekleştirilecek. Yarın da Dışişleri Bakanları, NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanları ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in katılımıyla düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.

‘İHTİMAL DAHİLİNDE’

Dışişleri Bakanlığı, bugünkü toplantıda 2021 NATO Liderler Zirvesi’nin hazırlıkları, ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmelerin ele alınacağını bildirdi. Bakanlık açıklamasında Çavuşoğlu’nun toplantı vesilesiyle “bazı mevdikaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği” belirtildi.

Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşıyla görüşüp görüşmeyeceği ise henüz netleşmedi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, olası Çavuşoğlu-Blinken görüşmesiyle ilgili “NATO toplantısı marjında her türlü ikili görüşme ihtimal dahilinde” değerlendirmesi yapmakla yetindi. Gerçekleşmesi durumunda Blinken-Çavuşoğlu görüşmesi, ABD’de Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından yeni yönetimle gerçekleşen ilk yüzyüze temas olacak.

Biden’ın göreve başlamasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İbrahim Kalın’la, Blinken da Çavuşoğlu’yla birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi ancak Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme yapılmadı.

Çavuşoğlu, 12 Mart’ta yaptığı açıklamada “Sadece S-400, YPG/PKK meselesi değil tüm meseleler, öbür konular, oturup hepsini konuşalım bir çözüm konusunda neler yapabileceğimizi değerlendirelim dedik. Telefonda bu tür meseleleri konuşmak doğru olmaz” diyerek yeni ABD yönetimiyle yüzyüze görüşmeyi beklediklerini dile getirmişti.

Cumhuriyet