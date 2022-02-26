Ukrayna lideri Zelenski: ''Herkese silah vermeye hazırız''

3 gündür Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski halka seslendi. Kiev'deki son durumu aktaran Zelenski, ''Saldırılar püskürtüldü, başkent Kiev kontrolümüz altında. Herkese silah vermeye hazırız, Ukrayna'yı savunacak herkes şanlı bir zafere ulaşacaktır'' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus işgalinin 3. gününde askeri üniforması ile kameralar karşısına geçti. Sık sık sosyal medya üzerinden de halkını bilgilendiren ve çağrılarda bulunan Zelenski, ülkedeki son durumu aktardı.

"KİEV KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

Dün geceden beri ağır bombardımana uğrayan başkent Kiev'in Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu söyleyen Zelenski, "Saldırılar püskürtüldü, Kiev kontrolümüz altında. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol altında. İşgalciler devletimizi bloke etmek ve ve buraya kuklalarını koymak istiyor ancak düşmanın planlarını bozduk. Askerlerimiz, sınırda çatışanlar ve vatandaşlarımız lütfen ayakta kalın. Bu savaşı kazanacağız, yaşasın Ukrayna" dedi.

"HERKESE SİLAH VERMEYE HAZIRIZ"

Ukrayna lideri ayrıca, "Herkese silah vermeye hazırız. Ukrayna'yı savunabilecek herkes burada olsun. Ülkemizi korumaya gelecek olan herkese açığız. Ukrayna'yı savunacak herkes şanlı bir zafere ulaşacaktır. Bu savaşı durdurmalıyız, barış içinde yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.

RUSÇA KONUŞARAK RUS HALKINA SESLENDİ

Konuşmasının bir kısmını Rusça yaparak Rusya'daki insanlara seslenen Zelenski, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırıp Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

"KAÇTI" İDDİALARINA VİDEO İLE YANIT VERMİŞTİ

Dün akşam Zelenski'nin Kiev'den kaçtığı iddia edilmişti. Ukrayna lideri ise bu iddialara Kiev sokaklarından üniforması ile çektiği video ile yanıt vermişti. Bu sabah da ABD'nin Zelenski'yi Kiev'den tahliye etmek için teklifte bulunduğu ancak Ukrayna liderinin bu teklife olumsuz yanıt verdiği belirtilmişti.

198 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna'da Rus saldırıları nedeniyle şimdiye kadar üçü çocuk toplamda 198 kişinin öldüğü belirtildi. Rusya'dan ise yerleşim yerlerinin hedef alınmadığı, sivil kayıpların önlenmesi için çaba sarf edildiği cevabı geldi. Rus ordusu şimdiye kadar Ukrayna ordusuna ait 821 noktanın vurulduğunu açıkladı.