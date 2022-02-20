Ukrayna liderinden acil ateşkes çağrısı

Reuters haber ajansı ''son dakika'' koduyla duyurduğu haberde, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyulduğunu aktardı. Kremlin'den yapılan açıklamada ise ''Donbas'ta küçük bir provokasyon tamir edilemez sonuçlar doğurabilir'' denildi. Ayrıca Ukrayna’nın Donbass bölgesinden Rusya’nın Voronezh bölgesine başlayan göç dalgası nedeniyle Voronezh’de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, ateşkes çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın doğusundaki tansiyonu yükselten gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Dün art arda patlamaların yükseldiği Donetsk kentinde bir büyük patlama daha yaşandığını son dakika olarak geçen dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, endişe veren gelişmeyle ilgili daha fazla detay vermedi.

KREMLİN: İŞGAL İDDİALARI PROVOKASYON

Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılarla kriz sürerken Kremlin'den Batı'nın "işgal tehdidi" açıklamalarına yanıt verdi.

Peskov, Batı ülkelerinin "Rusya'nın Ukrayna'ya işgal tarihi" açıklamalarına Rusya Devlet Başkanı'nın kulak asmadığını söyledi.

Rusya'nın "savaş" kelimesini kullanmak isteyecek son ülke olduğunu vurgulayan Peskov "Donbas'te gerilim son noktaya çıktı. Küçük bir provokasyon tamir edilemez sonuçlar doğurabilir" dedi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Yaşanan çatışmalar sebebiyle Donbass bölgesinden güvenli bölgelere geçen yüzlerce insan, trenlerle ve toplu taşıma araçlarıyla Rusya’nın Voronezh bölgesine getirildi.

Donbass'tan ayrılanların çokluğu sebebiyle Voronezh Valisi Aleksandr Gusev tarafından alınan kararla olağanüstü hal ilan edildi.

Bu kararın valilik tarafından mültecilerin istek ve taleplerini bölge yönetiminin hızlıca ve pratik olarak yerine getirebilmesi için alındığı ifade edildi.

Göçün önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

UKRAYNA LİDERİNDEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Donbass için 'acil ateşkes' çağrısında bulundu.

ABD'DEN İŞGAL İDDİASI

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, "Bütün işaretler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde." açıklamasını yaptı.

HAFTALAR SONRA UKRAYNA ORDUSUNDA İLK KAYIP

Ukrayna ordusu, dün ayrılıkçılarla yapılan çatışmalarda bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise patlamalar sonrası isabet eden şarapnel parçasıyla ağır yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılarla girilen çatışmalarda bir kişinin etkisiz hale getirildiği bilgisi de paylaşılmıştı.

DONBASS'TA SALDIRI: 1 UKRAYNA ASKERİ DAHA ÖLDÜ

Dün akşam saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 1 askerin daha hayatını kaybettiği, 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edilmişti.

Otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucunda dün saat 17:00 itibariyle 70 kez ihlal tespit edildiği duyurulmuştu. Ukrayna ordusu tarafından durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, gerektiğinde karşı tarafa aynı yolla cevap verileceği de belirtilmişti.