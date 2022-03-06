Ukrayna'da sıcak anlar! Türk gazeteciler ölümden döndü

Ukrayna'nın İrpin kentinde Türk gazetecilerin çekim yaptığı yer bombalandı. Araç içerisindeki gazeteciler bölgeden uzaklaşırken, kurşunların hedefi olan aracın camları kırıldı.

Ukrayna ve Rusya savaşının 11. gününde bölgede çatışmalar şiddetlendi. İrpin'de Türk gazeteciler, Ukrayna ve Rus ordusu arasında çıkan çatışmanın ortasında kaldı. Ortalığın toz dumana karıştığı anlarda gazeteciler araçla bölgeden uzaklaştı.

ARAÇLARI KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

HaberTürk Güvenlik ve Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin ve Gazeteci Adem Metan'ın içerisinde bulunduğu aracın tüm camları kırıldı. Bir kurşunun isabet ettiği otomobilin son hali, gazeteciler tarafından görüntülendi.

PATLAMANIN ORTASINDA KALDI

Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz ise aynı bölgede bir patlamanın ortasında kaldı. Yaşananlar gazeteci tarafından anbean kaydedildi.

İRPİN'DE TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ukrayna güçleri, başkent Kiev yakınlarındaki İrpin'de, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların altında bölgede yaşayan sivilleri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kiev yakınında stratejik öneme sahip İrpin'de, Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Çatışmalar nedeniyle bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor. Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor.