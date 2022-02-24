Ukrayna’daki Türk vatandaşı yaşananları bu video ile paylaştı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal hareketi sonrasında Odessa’daki Türk vatandaşı Sinan Bayraklı ise sosyal medya hesabından sığınaklara sığındıkları anların görüntülerini paylaştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonunun ardından, başkent Kiev’de büyük bir panik yaşanırken bölgeden görüntüler gelmeye devam ediyor. Tüm dünya olup bitenleri yakından takip ederken dün geceden bu yana bölgede birçok patlama yaşandı. Yaşanan patlamalar sonucunda bir çok insanın hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Ukrayna’nın Odessa kentinde yaşayan Sinan Bayraklı isimli bir Türk vatandaşının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler ise dikkat çekti. Bayraklı paylaştığı bir videoda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sabahleyin Putin’in açıklamasından sonra Odesa’da ilk patlamalar duyuldu. Çocuklar tabi panik halinde onları yanda bir sığınak var. Oraya emniyete aldım. Türk komşumuz da var onunla beraber buradan bir çıkış planı yapmaya çalışıyoruz. Odessa’ya amfibi harekat olduğu söyleniyor. Şu an sokağa çıkıp da herhangi bir yere gitmeye çalışmıyoruz güvenli olacağını düşünmüyorum. Durum vaziyet kötü.”

Sinan Bayraklı paylaştığı bir diğer videoda ise komşuları ile birlikte sığınaklara indikleri anları yayınlayarak ”Komşularla hepimiz sığınaklara iniyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin bakalım” ifadelerini kullandı.

METROLARA SIĞINIYORLAR

Ukrayna halkı, Rus ordusunun saldırılarına karşı metroları sığınak olarak kullanmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda yüzlerce sivilin çaresizce beklediği görüldü.