Ukrayna'dan şok iddia: Belarus'tan füze fırlatıldı

Ukrayna'nın Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesinin Belarus'tan fırlatıldığını iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında bugüne kadar çok az hedef olan Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Volın Bölgesi'nin merkezi Lutsk kentine saldırı düzenlendi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI BİLİNMİYOR

Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, füzelerin Belarus topraklarından ateşlendiğini belirterek, "Volın'daki füze saldırısı Belarus topraklarından gerçekleşti. Seyir füzesi alçak irtifada ilerlediği için hava savunma sistemleri ve radarlar fark edemedi. Füze saldırısının gerçekleştiği alanda kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kayıplarla ilgili herhangi bir rapor henüz çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lutsk Belediye Başkanı Igor Polishchuk ise akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yaparak, kentlerine Rusya tarafından füzeli saldırı yapıldığını ve bu saldırılarda bazı petrol rafinerilerinin vurulduğunu belirtmişti.

"BUĞDAY İHRACATINA BİLE İZİN VERMİYORLAR"

Bazı muhalif Rus gazetecilere dün röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Tarım mevsiminin başladığı şu dönemde petrol depolarını vurmak da ne demek. Savaş ile ne ilgisi var. Buğdayın ihracatına izin bile vermediler." diye tepki göstermişti.

RUSYA'NIN YANINDAKİ NADİR ÜLKELERDEN BİRİ

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken bir ülkenin daha çatışmaya katılabileceği iddia edilmiş, Belarus'un Rusya'yı desteklemek için Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığı belirtilmişti. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın bir müttefiki olması ve Rus birliklerinin Belarus'ta toplanmasına ve büyük çaplı askeri tatbikatlar yapmasına izin vermesi de bu iddiaları kuvvetlendirmişti.