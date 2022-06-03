Ukrayna'dan tartışma yaratan iddia: Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı tahıllar Türkiye'de

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı tahılın alıcılarından birinin Türkiye olduğunu iddia etti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, gazetecilere yaptığı açıklamada son günlerde yaşanan tahıl kriziyle ilgili bir açıklama yaptı.

Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı tahılın alıcılarından birinin Türkiye olduğunu belirtti. Büyükelçi, Türk yetkililerden konuyla ilgili yardım istediğini belirtirken, Interpol'ün de olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü söyledi.

Ukraynalı diplomat, Finikia, Nadezhda, Sormivskiy, Vera isimli gemilerin çalıntı tahıl taşıdığını öne sürdü.

Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden olarak gösteriliyor ancak savaşla birlikte tahıl yüklü gemilerin Karadeniz'den ayrılması zorlaşmış ve bu da dünyanın farklı bölgelerini etkilemişti.

Son dönemde Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerdeki tonlarca tahıla el koyduğu ve bunları sattığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus kargo gemilerinin Suriye'ye tahıl taşıdığını belirtirken, Kherson bölgesinden Kırım'a kamyonlarla 1500 ton tahıl taşındığı iddia edildi.

Ukrayna tahılının ülke dışına sevkiyatı bazı uydu görüntülerine yanmıştı. CNN International'ın haberine göre, içi Ukrayna tahılıyla dolu Matros Pozynich isimli gemi Rusya tarafından gönderildiği bir Akdeniz limanından geri çevrildikten sonra Suriye'nin Lazkiye limanına yanaştı.

Ayrıca tahıl yüklü bir başka Rus gemisinin Mısır'a ilerlediği ancak Kahire yönetiminin yükü kabul etmemesi nedeniyle geri döndüğü belirtildi. Mısır dünyanın en çok buğday ithal eden ülkelerinden biri olarak biliniyor.

Ukrayna, ABD ve AB, Rusya'yı gıdayı bir silah olarak kullanmakla suçlarken, Moskova Ukrayna tahılını çaldığına yönelik suçlamaları kabul etmiyor. Rus yetkililer, dünyanın birçok bölgesi için hayati önemdeki Ukrayna tahılının Karadeniz'den geçmesi için güvenli bir koridor oluşturabileceklerini ancak bunun için yaptırımların kalkması gerektiğini söylüyor.

KREMLİN: TÜRKİYE'DEKİ ZİRVENİN ANA GÜNDEMİ TAHIL SEVKİYATI

Ukrayna tahılı konusu Rusya-Türkiye görüşmelerinin de ana gündem maddelerinden biri durumunda.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, komuta merkezi İstanbul'da olacak ortak bir sevkiyat planı oluşturularak bölgedeki tahıl gemilerini güvenli şekilde Karadeniz'den çıkarmak istediklerini belirtmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette önemli gündem maddelerinden birinin Ukrayna tahılı olacağı belirtildi.