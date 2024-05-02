  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Otomobil alım satımında 6 maddelik düzenleme paketi geliyor

Otomobil alım satımında 6 maddelik düzenleme paketi geliyor

Otomobil alım satımında 6 maddelik düzenleme paketi geliyor
Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı’nın sıfır ve ikinci el araçlar için 6 maddeden oluşan yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre otomobil piyasasına yeni bir düzenleme geliyor. Hem stokçuluk hem de fahiş fiyatlar için bakanlık harekete geçti.

Aracın bayiye tahsisinden sonra zam yapılamayacak. Ön ödemeye de yüzde 10 sınırının geleceği belirtildi.

Oto galericiler vergisi ödenen aracı 15 gün içinde teslim etmek zorunda olacak. Ayrıca garanti süresi için arızalanan araçlar için bayi ücretsiz ikame taşıtı verecek.

Alıcı, fatura düzenlenen kadar ön ödemeli taşıt satış sözleşmesinden ceza ödemeden cayabilecek.

Distribütörler fiyat değişimlerini 3 gün önceden bayilere bildirmek zorunda olacak.

İkinci elde toplu araç alık ve satımda da bazı yenilikler gelecek. İhaleli satışa düzenlemesi yapılacak.

İNTERNETTEN ARAÇ SATIŞ FİYAT

Öte yandan İnternet ortamında ikinci el araç satışında şirketler veya kişiler tüm değerlendirmeler yapacak.

Firmalar 8 yaş ve 160 bin kilometrenin altındaki taşıtlar için verdiği fiyat teklifi ile nihai teklif arasındaki fark yüzde 5’ten fazla olmayacak.

 

Milliyet Gazetesi

Etiketler ikinci el otomobil otomobil satışları 2. el araç araç satışı düzenleme bakanlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper bilgisayar insanlığın sonu için tarih verdi Süper bilgisayar insanlığın sonu için tarih verdi Uzman isim yaza fit girmenin formülünü açıkladı: Haftada 150 dakika bunu yapın Uzman isim yaza fit girmenin formülünü açıkladı: Haftada 150 dakika bunu yapın Ankara'da sağanak yaşamı felç etti; Başkent sular altında Ankara'da sağanak yaşamı felç etti; Başkent sular altında CHP'li Belediye Başkanı 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı CHP'li Belediye Başkanı 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı Depoları doldurmayın: İndirim geliyor Depoları doldurmayın: İndirim geliyor Korhan Berzeg'in ölümünde sırtlan saldırısı şüphesi Korhan Berzeg'in ölümünde sırtlan saldırısı şüphesi Melih Gökçek'in sel fotoğrafı kendi dönemine ait çıktı Melih Gökçek'in sel fotoğrafı kendi dönemine ait çıktı Ünlü ekonomist asgari ücret için yapılan çalışmayı açıkladı Ünlü ekonomist asgari ücret için yapılan çalışmayı açıkladı Valilikten sokak hayvanları için ''öldürün'' talimatı Valilikten sokak hayvanları için ''öldürün'' talimatı Schengen vizesi krizi ihracatı vurdu Schengen vizesi krizi ihracatı vurdu