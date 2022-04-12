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Ukraynalı kadını tecavüz edip vahşice katlettiler

Ukraynalı kadını tecavüz edip vahşice katlettiler

Rus ordusunun geri çekildiği Kiev yakınlarındaki Makariv'de genç bir kadının, Rusya saflarında savaşan Çeçen savaşçıların tecavüzüne uğradığı ve boğazı kesilerek öldürüldükten sonra yakıldığı iddia edildi.

Rus işgali altındaki ülkede Rusya lideri Vladimir Putin'in sağ kollarından Çeçenistan lideri Kadirov'un birlikleri de Ukrayna ordusuna karşı savaşıyor. İşgalin başından bu yana Rus ve Çeçenistan askerlerine yönelik tecavüz ve işkence iddiaları gündemden düşmüyor.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, Çeçen askerler Tetiana Zadorozhniak isimli Ukraynalı kadını tam da savaştan kaçmaya hazırlanırken Kiev yakınlarındaki Makariv bölgesinde bulunan evinden kaçırıp yakınlardaki bir yere götürdü. İddiaya göre, genç kadın burada günlerce esir tutuldu, askerlerin tecavüzüne uğradı ve en sonunda da boğazı kesilerek öldürüldü.

Rus askerlerin kadını kurtarmak için eve yaklaşan kişileri de ölümle tehdit ettiği belirtildi. Bölgedeki görgü tanıkları, Çeçen askerlerin evden çıkmalarına izin vermediklerini ve Tetiana'ya yardım edemediklerini anlattı. Sözcü'nün aktardığına göre, Rus ordusunun Kiev çevresinden çekilmeden önce geçen ay ortasında Tetiana'yı vahşice katlettiği, cansız bedenini yakıp evin bahçesine gömdüğü öne sürülüyor.

Ruslar öldürdü

Öte yandan Daily Star, kadını katleden Çeçen askerin Rus ordusu tarafından öldürüldüğü iddiasına da yer verdi. Ukraynalı kadının geçen sene koronavirüs nedeniyle eşini kaybettiği ve çocuklarıyla yalnız kaldığı, işgal başladıktan sonra ülkeden ayrılamadığı söyleniyor.

(Kaynak)

Etiketler ukrayna çeçen tecavüz
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