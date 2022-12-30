Ukrayna'nın sır gibi sakladığı gizli görüşme deşifre oldu

ABD basını, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD ziyaretinde yaptığı gizli görüşmeyi deşifre etti.

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken ABD'den gelen Haber tabiri caizse dünya gündemine bomba gibi düştü.

ABD basını Ukrayna lideri Zelenski'nin gizli görüşmesini deşifre etti.

CUMHURİYETÇİ SENATÖR İLE GİZLİ GÖRÜŞME

Geçen hafta ABD'yi ziyaret eden Zelenski, Cumhuriyetçilerin Senato lideri Mitch McConnel ile de görüştü.

İddia Pittsburgh Post-Gazette'den geldi. Haber kısa sürede Dünya gündemine birinci sıradan giriş yaparken gazete görüşmenin gizli olduğu ve tarafların açıklama yapmadığının altını çizdi.

ABD'YE GİTMEDEN ÖNCE ONU ARADI

Business Insider'ın söz konusu haberden yaptığı derlemeye göre, Zelenski ziyaretten bir gün önce ABD'li siyasetçiyi aradı ve ondan destek istedi.

ABD Senatosu'nun Rus oligarklara ait varlıkların Ukrayna lehine devrini onayladığının hatırlatıldığı haberde söz konusu görüşmenin bu kararda etkili olmuş olabileceği yorumuna yer verildi.

Gazeteye konuşan adı açıklanmayan üç kaynak, bu iddiayı doğruladı.

Aynı kaynaklar Zelenski'nin bu sayede savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden inşasına fon sağlamayı umduğunun altını çizdi.

Öte yandan Ukrayna'dan savaştaki son durum ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Kyrylo Budanov, Rusya'yla savaşın çıkmaza girdiğini, iki ülkenin ordusunun da ilerleyemez hale geldiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Budanov, 'Tam anlamıyla çıkmaza girdik. Taraflar yenişemiyor' dedi.

Budanov, Ukrayna ordusunun ülke topraklarında ilerleyebilmesi için Batı'nın kendilerine daha gelişmiş silahlar göndermesini beklediklerini belirtti.