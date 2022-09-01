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''Ukrayna'ya silah yardımı artık mümkün değil''

''Ukrayna'ya silah yardımı artık mümkün değil''

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ülkesinden Ukrayna’ya silah yardımı yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Meseberg kasabasında yapılan kabine toplantısında Ukrayna’ya silah yardımı hakkında açıklama yaptı. Bakan Lambrecht açıklamasında, "Savunma Bakanı olarak Almanya Silahlı Kuvvetleri’nin (Bundeswehr) Ukrayna’ya silah verebilme sınırına ulaştığını itiraf etmeliyim" dedi. Lambrecht, gelecekte ulusal savunmayı tehlikeye atmadan Ukrayna’ya silah yardımı yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Etiketler almanya ukrayna silah yardımı
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