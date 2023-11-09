Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı!

Çin'in Henan eyaletinin Huaiyang bölgesinde gerçekleştirilen bir düğün herkesi şoke etti.

Çin'in Henan eyaletinin Huaiyang bölgesinde yaşayan San Huang isimli bir adam o zamanki kız arkadaşının hamile olduğunu öğrendikten sonra evlenmeye karar verdi. İnternet üzerinden tanışan çift hızlı bir şekilde gösterişli bir düğün planladı ve bu düğün hiçbir aksama olmadan gerçekleşti. Ancak neşeli kutlamalarından sadece üç gün sonra gelin yaklaşık 10.000 yuan (yaklaşık 30 bin 118 TL) değerindeki hediyeleri ve mücevherleri alarak ortadan kayboldu.

POLİSE HABER VERDİ

Başlangıçta Huang'ın ailesi gelinin bir şeye üzüldüğünü ve birkaç gün sakinleştikten sonra geri döneceğini düşünüyordu. Ancak zaman geçtikçe onun değerli eşyalarla birlikte kasıtlı olarak ortadan kaybolduğunu fark ettiler. Huang en sonunda polise internette tanıştığı bir kadın tarafından dolandırıldığını söyleyerek başvurdu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Şikayet üzerine araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri dolandırıcının kurbanlarını tuzağa düşürmek için sıklıkla ziyaret ettiği bir internet kafeye ulaştı. Polis onu kafede yakalamayı planladı ancak sürpriz bir şekilde onun yerine 27 yaşında bir adam buldular.

Dolandırıcılığa karıştığından şüphelenen polis 27 yaşındaki adamı evine kadar takip etti. Adamın evinde kadın kıyafetleri, peruklar, yüksek topuklu ayakkabılar ve çeşitli mücevherler buldular. 27 yaşındaki adam, deliller ışığında suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.Huang ile evlenen ve tüm düğün hediyeleriyle birlikte ortadan kaybolan hamile gelin olduğunu itiraf etti. İtirafı ayrıca 11 benzer davaya daha karıştığını ortaya çıkardı.