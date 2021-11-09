Ünlü ismin kabus gecesi! Evinde hiç tanımadığı iki erkekle uyandı

İngiliz televizyon yıldızı Ulrika Jonsson, eğlence mekanında alkol aldıktan sonra eve gitti. Yanında tanımadığı iki erkekle uyanan Jonsson, neye uğradığını şaşırdı.

İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızları arasında yer alan 54 yaşındaki Ulrika Jonsson, bir eğlence mekanında eğlenmeye gitti. Jonsson, kendisini müziğin ritmine kaptırarak, aşırı derecede alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice sarhoş olan kadın, şuurunu kaybetti.

YATAĞINDA TANIMADIĞI ADAMLARLA UYANDI

Ulrika Jonsson, gece kulübünden çıktıktan sonra eve gitti ancak bu anları hatırlamadı. Sabah yatağında tanımadığı iki adamla uyanan Jonsson barda eğlendiği anları hatırladı ama sonrasında neler olduğunu bir türlü bulamadı.

VÜCUDUNDA AĞRILAR OLUŞTU

Ünlü ismin tek hatırlamadığı eve nasıl geldiği değildi. Ayrıca adamlarla gece boyu ne yaptığını da çözemedi. Vücudunda ağrılar ve morluklar oluşan kadın, adamların hemen evinden çıkmasını istedi.

"BARDA TANIŞTIK DEDİLER"

Ulrika Jonsson, olayın devamıyla ilgili, "Gittiğim mekanda eğlendiğim kişileri tanımıyordum bu doğru. Fakat kimseyle eve geldiğimi hatırlamıyorum. Sabah uyandığımda yanımda iki kişi vardı. Onlara kim olduklarını sordum, bana barda tanıştığımızı söylediler. Hemen evden çıkmalarını istedim" ifadelerini kullandı.