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Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de
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“Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü” yürürlükten kaldırılarak yerine “Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği” yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs 1990'da yayımlanan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı. 

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre 'Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği' yürürlüğe konuldu.  

8510 sayılı kararda şu ifadeler yer aldı:

“24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli ‘Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

 

Etiketler seferberlik savaş hali Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü
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