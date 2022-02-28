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Ünlü milyarderden Ukrayna'ya 1 milyar yen yardım

Ünlü milyarderden Ukrayna'ya 1 milyar yen yardım

Japonya'da e-ticaret devi Rakuten'in CEO'su Hiroshi Mikitani, Ukrayna hükümetine 8.7 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye yazdığı mektubunda Mikitani, Rusya'nın askeri müdahalesinden "oldukça sarsıldığını" kaydetti

"Düşüncelerim sizle ve Ukrayna halkıyla beraber" diyen Japon CEO, "Ukrayna halkı adına cesur direnişinizi gördüğümde, Ukrayna için bir şeyler yapabileceğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Ukrayna'nın bu sorunu barışçıl yöntemle çözmesini ve Ukrayna halkının bir an önce barışa kavuşmasını ümit ediyorum" diyen Mikitani, ailesine danıştıktan sonra yardım kararı aldığını söyledi.

Japon milyarder, Rusya'nın askeri müdahalesinden etkilenen mağdur halka acil yardım kapsamında Ukrayna hükümetine 1 milyar yen (8,7 milyon dolar) bağışlayacağını bildirdi.

Mektubunda Mikitani, üç yıl önceki Ukrayna'nın başkenti Kiev ziyaretini anımsatarak "kentin güzelliğinden" ve Devlet Başkanı Zelenski'in "dijital teknolojilere yönelik bilgisinden" etkilendiğini de aktardı.

Etiketler japonya milyarder ukrayna
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