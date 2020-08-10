Ünlü oyuncu doğum gününde koronavirüse yakalandı!

Antonia Banderas koronavirüse yakalanan bir diğer oyuncu oldu. Bugün aynı zamanda doğum günü olduğunu hatırlatan Banderas, kutlamayı karantina sonrasına bırakmak zorunda olduğunu yazdı.



İspanyol oyuncu Antonio Banderas, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Instagram'da bebeklik fotoğrafıyla birlikte durumu hakkında bilgi veren bir paylaşım yapan Banderas şu ifadeyi kullandı: "Hepinize merhaba. Kovid-19 testim pozitif çıktığı için bugün, yani 10 Ağustos'ta, 60. doğum günümü karantina sonrasında kutlamak zorunda olduğumu duyurmak istiyorum."

Nispeten iyi olduğunu, yalnızca normale göre daha yorgun hissettiğini ama bu hastalığın üstesinden geleceğine olan inancının tam olduğunu ekleyen Banderas, bu sosyal izolasyon sürecini kendi lehine kullanıp bu zamanı 'okuyarak, yazarak, dinlenerek ve yeni yaşına anlam katma planları yapmaya devam ederek' geçireceğini söyledi.