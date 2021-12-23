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Uyuşturucu operasyonunda ele geçirilmişti... 1,4 milyar TL'lik kripto para satıldı

Uyuşturucu operasyonunda ele geçirilmişti... 1,4 milyar TL'lik kripto para satıldı

Almanya, bu yılın başlarında uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen 100 milyon euro değerindeki kripto parayı bir banka aracılığıyla nakit paraya çevirdi.

Frankfurt Savcılığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kripto paralar, bir bankayla yapılan iş birliğiyle satıldı ve Hessen bölgesel yönetiminin hesaplarına aktarıldı.

Bankayla birlikte çalışan savcılık, 'kripto varlıkları normal piyasaya geri kazandırmanın yasal olarak güvenli bir yolunu' bulduklarını ifade etti.

Savcı Jana Ringwald, operasyonda Bitcoin ile birlikte 9 farklı kripto paranın satışının gerçekleştirildiğini söyledi.
Kripto paralar, uyuşturucu ticaretine karışan 3 kişinin hedef alındığı geniş çaplı bir operasyonda ele geçirilmişti.

Etiketler Kripto paralar uyuşturucu uyuşturucu ticareti
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