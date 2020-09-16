''Venüs bir Rus gezegenidir''

Pazartesi günü Nature Astronomy'de yayımlanan bir araştırmada Venüs'ün bulutlarında fosfin gazı bulunması ve gazın kaynağı hakkında teoriler detaylandırıldı. Bu teorilerden biri de Venüs'te bir noktada yaşam olmasıydı.

2020 HeliRussia sergisinde konuşan Rogozin, daha önce Rus bilim insanlarının yaptığı araştırmaların Venüs'te yaşamın imkansız olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Rogozin, ''Ülkemiz Venüs'e başarılı bir şekilde iniş yapabilen ilk ve tek ülkedir. Rus uzay aracı Venüs hakkında bilgi topladı. Orası cehennem gibi'' dedi.

Roscosmos Başkanı, Venüs'e bağımsız bir görev hazırlığında olduklarını da ifade etti. Rogozin, ''Biz Venüs'ün bir Rus gezegeni olduğuna inanıyoruz'' diye konuştu.

Rogozin, ''Venüs konusundaki çalışmalarda Sovyetler Birliği ile rakipleri arasında çok ciddi fark vardı. O kadar ki ABD, Venüs'e bir 'Sovyet gezegeni' demişti'' diye konuştu.