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Warner Bros'tan depremzedelere 1 milyon dolar bağış

Warner Bros'tan depremzedelere 1 milyon dolar bağış
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ABD merkezli kitle iletişim ve eğlence şirketi Warnes Bros Discovery, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 1 milyon ABD doları (18,8 milyon lira) bağışta bulundu.

ABD merkezli kitle iletişim ve eğlence şirketi Warnes Bros Discovery, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedelere 1 milyon ABD doları (18,8 milyon lira) bağış yaptı.

Şirketin Türkiye Ofisinin Instagram hesabında yer alan yazılı açıklamada, "Yaşadığımız bu acı olay sonrasında, afet bölgesinden güncel haberleri alabilmek ve sizlerle paylaşabilmek için TLC ve DMAX yayın akışımızı değiştirerek NTV yayınına geçtik. Daha çok sayıda bağış toplanmasına destek olabilmek için 8 kanal tarafından gerçekleştirilen ortak yayını eş zamanlı olarak yayınlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yerel ve global yardım kuruluşlarına 1 milyon ABD doları bağış yapıldığı belirtilen açıklamada, Avrupa ve Orta Doğu genelinde bağış toplama çabalarının artırılması için şirkete bağlı kanalların farklı yayın ağlarında duyurular yapılacağı da kaydedildi.

 

Etiketler Warner Bros depremzedeler yardım deprem yardımı Türkiye Suriye
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