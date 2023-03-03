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Yine drone krizi! Dublin Havalimanı kapatıldı

Yine drone krizi! Dublin Havalimanı kapatıldı
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İrlanda’nın Dublin Havalimanı, dün drone uçuşları sebebiyle kısa süreliğine kapatıldı.

Dublin Havalimanı yetkilileri dün açıklama yaparak hava sahasında drone görülmesi sebebiyle havalimanının kısa bir süreliğine kapatıldığını duyurdu. Açıklamada “Dublin Havalimanı'na 5 km mesafede drone uçurmak suretiyle gerçekleştirilen bu pervasız ve yasadışı faaliyet sonucunda 3 uçuş yönlendirilmiş ve yolcular mağdur olmuştur” denildi.

Havalimanı yetkilileri son haftalarda sıkça yaşanan bu duruma dikkat çekerek “Havaalanlarında ve etkinliklerde aksaklıklara neden olan drone'lar, yeni mevzuatla, karşı drone teknolojisini yönetmekten sorumlu bir devlet kurumuyla ve daha sert cezalarla ele alınması gereken eyalet çapında bir sorundur” ifadelerini kullandı.

HAVAYOLLARINDAN SERT ELEŞTİRİ

Ryanair Havayolları’nın CEO’su Michael O’Leary, dünkü olaydan sonra İrlanda Ulaştırma Bakanı Eamon Ryan’ı eleştirerek ‘ya önlem alması ya da istifa etmesi' çağrısında bulundu. CEO O’Leary havayolunun operasyon merkezinden görüntülü bir açıklama yapıp, dünkü olayın son haftalarda yaşanan 6’ncı drone olayı olduğunu ve Ryanair’in uçaklarının başka havalimanlarına yönlendirildiğini belirtti.

O’Leary, “Yarın bu Ulaştırma Bakanı dünyaya daha fazla toplantı yaptığını söyleyecek, son beş ya da altı haftadır toplantılar yapıyor, bu arada Dublin Havaalanı Avrupa'da insansız hava araçları tarafından en çok kesintiye uğrayan havaalanı” ifadelerini kullandı.    

DHA

Etiketler irlanda dublin havalimanı drone
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