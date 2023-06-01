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Yunan basınından dikkat çeken Türkiye iddiası

Yunan basınından dikkat çeken Türkiye iddiası
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Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde keşfedilen doğalgazın Batı'ya aktarılması için Türkiye ile anlaşma çabasında olan AB'nin, Almanya'nın eski başbakanı Merkel'i devreye sokmaya hazırlandığı iddia edildi.

Yunan basını eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in AB ve Türkiye arasında arabulucu rol için uluslararası siyaset sahnesine dönüş yapacağını, bu diplomatik girişimin Yunanistan'ı da doğrudan ilgilendirdiğini yazdı.
Merkel'in uluslararası meselelerde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkilerinden dolayı bu göreve uygun bulunduğu ifadelerine yer verildi.

Haberlere göre Güney Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde yeni tespit edilen yataklardaki doğalgazın Batı'ya aktarılabilmesi için Türkiye'nin izni gerekiyor.

Etiketler angela merkel merkel recep tayyip erdoğan yunanistan Türkiye avrupa birliği güney kıbrıs
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