Yunanistan'da askeri üsse ulaşan yangın nedeniyle patlama

Yunanistan'da devam eden orman yangını Volos şehrinde bulunan askeri üsse yaklaşarak büyük patlamalara neden oldu.

Yunanistan'ın Volos şehrinde büyüyen orman yangını, Nea Anchialos'ta bulunan Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 filosunun bulunduğu üsse yaklaşarak büyük patlamalara yol açtı.

TAHLİYE BAŞLADI

Gazete Duvar'ın haberine göre; Kathimerini gazetesi, hava üssündeki bir mühimmat deposunda art arda patlamaların yaşandığını duyurdu. Gazetenin haberine göre, söz konusu depoda F-16'ların silahları ve ağır mühimmatı bulunuyor. Yetkililer üssü tahliye etmeye başladı.

Kathimerini ayrıca sahada 1000 ve 2 bin kiloluk bombaların, HAARM füzeleri gibi özel silahların bulunduğu bilgisini aktardı.

HALK BÖLGEYİ TERK EDİYOR

Patlamalardan dolayı hiçbir yangın söndürme gücü karadan ya da havadan müdahalede bulunamadı. Güçlü patlamalar, bölgede birçok evin ve dükkanın camlarının kırılmasına ve birçok bölge sakininin evlerini terk etmesine neden oldu.