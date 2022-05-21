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Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı: ''Türk savaş uçakları geliyor''

Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı: ''Türk savaş uçakları geliyor''

Yunan basını, Türkiye’nin “görülmemiş bir şekilde meydan okuduğunu” belirterek Türk savaş uçaklarının Dedeağaç’a 4 kilometre mesafede uçtuğunu yazdı.

Yunan savaş uçakları, 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde, Türk hava sahasını ihlal etti. Türk Hava Kuvvetleri, Yunan uçaklarına müdahale etti.

Yunan medyası, daha sonra kendi hava sahalarının ihlal edildiğini iddia etti.

Yunan basını, Türk savaş uçaklarının, Dedeağaç’a 4 kilometre mesafede uçtuğunu şu sözlerle iddia etti: “Görülmemiş bir meydan okuma. 2 Türk savaş uçağı, Dedeağaç'a 4 kilometre mesafede uçtu.”

Türk – Yunan sınırında bulunan Dedeağaç şehrinin nüfusunun çoğu, Batı Trakya Türklerinden oluşuyor.

ABD, 2021’de Dedeağaç’a, Amerikan tarihinin en büyük askeri üslerinden birini kurdu. Amerika, 120 helikopter, bin zırhlı araç ve yüzlerce tank ile Dedeağaç’a yerleşti.

Türkiye, bu hareketi protesto etti.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Dedeağaç’taki yığınağın, savunma amaçlı olmadığı ortada” dedi.

Dedeağaç’taki Amerikan üssü, ABD’nin Balkanlardaki en büyük ikinci askeri üssü olma özelliğine sahip.

 

Etiketler Türkiye yunanistan savaş uçakları dedeağaç
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