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Yusuf el-Karadavi öldü

Yusuf el-Karadavi öldü

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin eski başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında vefat etti.

Kaleme aldığı çok sayıda eserle Türkiye'de de yakından tanınan, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin eski başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında Hakk'a yürüdü. Karadavi'nin, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalandığı ve bir süre sonra sağlık sorunları yaşamaya başladığı belirtilmişti.

Etiketler Yusuf el-Karadavi Dünya Müslüman Alimler Birliği
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