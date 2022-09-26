Yusuf el-Karadavi öldü
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin eski başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında vefat etti.
Kaleme aldığı çok sayıda eserle Türkiye'de de yakından tanınan, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin eski başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında Hakk'a yürüdü. Karadavi'nin, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalandığı ve bir süre sonra sağlık sorunları yaşamaya başladığı belirtilmişti.
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