Yusuf el-Karadavi öldü

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin eski başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında vefat etti.

Kaleme aldığı çok sayıda eserle Türkiye'de de yakından tanınan, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin eski başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında Hakk'a yürüdü. Karadavi'nin, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalandığı ve bir süre sonra sağlık sorunları yaşamaya başladığı belirtilmişti.