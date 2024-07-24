Yüzlerce Yahudi'den Netanyahu'ya protesto

ABD Kongresi’nde toplanan yüzlerce Yahudi, Washington’a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu protesto etti.

AA’nın haberine göre aktivistler yere Gazze için ‘Şimdi ateşkes’, ‘İsrail’i silahlandırmaya son’ yazılı pankartlar serdi, “Gazze yaşasın, özgür Filistin, soykırımı durdurun” diye slogan attı.

Kongre polisi, bazı göstericileri kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Ayrıca yarın Kongre’nin ortak oturumuna hitap edecek Netanyahu aleyhinde Washington’da gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.