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1.1 trilyon liralık ek bütçe Meclis'e sunuldu

1.1 trilyon liralık ek bütçe Meclis'e sunuldu
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1.1 trilyon liralık ek bütçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Ek bütçe TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Kahramanraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ek bütçe hazırlandı.

Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi.

EN YÜKSEK ÖDENEK AFAD'A

Bütçede en yüksek ödenek 482,2 milyar TL ile AFAD'a ayrıldı.

Etiketler ek bütçe meclis
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