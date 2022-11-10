2. Dünya Savaşı'nda bile ayakta kalan 114 yıllık şirket enflasyona yenildi

Japonya'da merkezli 114 yıllık şekerleme firması ''Sakumaseika'' kepenk kapatma kararı aldı. Asırlık şirket, 2. Dünya Savaşı'nda bile faaliyetlerine devam etmişti.

Japon Nikkei Asia'nın haberine göre, 1908'de kurulan Tokyo merkezli şekerleme firması "Sakumaseika" piyasadan çekiliyor.

HAM MADDE MALİYETLERİ BELLERİNİ BÜKTÜ

Üretici firma önce Kovid-19 salgınının verdiği ekonomik zarardan, sonraki süreçte ham madde maliyeti artışlarından etkilendi.

1 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİLER

Yükselen maliyetleri raf fiyatlarına yansıtmayan üretici, geçen mali yılın yarısında 151 milyon yen (1,03 milyon dolar) zarar etti.

OCAK 2023'TE FAALİYETLERİNİ SONLANDIRACAK

Nesiller boyu ülke genelinde çok satan "Sakuma's Drops" jelibonlarıyla tanınan Japon firma, Ocak 2023'te hizmetini sonlandıracak.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA BİLE AÇIKTILAR

Şekerleme ustası Sakuma Sojiro'nun 114 yıl önce kurduğu firmanın, İkinci Dünya Savaşı bombardımanlarında dahi faaliyetini sürdürdüğü biliniyor.