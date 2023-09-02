2 şirket daha halka açılıyor

Sermaye Piyasası Kurulu Gıpta Ofis ve Tarkim Bitki'nin halka arzına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 100 milyon TL olan sermayesinin 132 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 32 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic. AŞ’nin sahip olduğu 3.616.941,-TL nominal değerli, CPR Enerji Üretim San. ve Tic. AŞ’nin sahip olduğu 1.150.000,-TL nominal değerli, Nazım Pınar’ın sahip olduğu 2.630.000,-TL nominal değerli, Vecdet Fehmi Şendil’nin sahip olduğu 163.059,-TL nominal değerli, Nurten Akdemir’in sahip olduğu 250.000,-TL nominal değerli, Mehmet Sönmez’in sahip olduğu 40.000,-TL nominal değerli, İsmail Hakkı Akdemir’in sahip olduğu 37.500,-TL nominal değerli, Alp İhsan Akdemir’in sahip olduğu 37.500,- TL nominal değerli, Alpay Akdemir’in sahip olduğu 37.500,- TL nominal değerli ve Ahmet Yılmaz Akdemir’in sahip olduğu 37.500,-TL nominal değerli olmak üzere 8,0 milyon TL nominal değerli C grubu hamiline yazılı paylarla birlikte toplam 40 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.



1 TL nominal değerli paylar 20,90TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

TARKİM BİTKİ KORUMA'YA DA ONAY ÇIKTI

Sermaye Piyasası Kurulu, TARKİM BİTKİ Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Halka Arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 16 milyon TL olan mevcut sermayesinin 21 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 5 milyon TL payın satışı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 107,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.