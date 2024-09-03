3 ilde daha Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ''Aile ve Gençlik Fonu'' projesinde Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ortaya çıkarılan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin aile kurmalarını desteklediklerini belirtti. Projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlattıklarını hatırlatan Göktaş, evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin çok büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla 'www.aile.gov.tr' adresi üzerinden alınmaya başlandığını belirten Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 çift başvurdu, şu ana kadar şartları yerine getiren toplam 3 bin 963 çift, söz konusu krediden yararlandı" diye konuştu.

'KARABÜK, BARTIN, ZONGULDAK'I DAHİL ETTİK'

Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını açıklayan Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdıklarını vurgulayan Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtti.

Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Bakan Göktaş, "Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz" dedi.

Göktaş, Bakanlık olarak gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Aile ve Gençlik Fonu nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Aile ve Gençlik Fonu, yeni evlenecek kişilere faizsiz 150 bin lira kredi sağlayacak.

Kredi Kimlere Veriliyor?

-18 yaşını tamamlamış ve ilk evliliğini yapacak olan Türk vatandaşları

-Evlilikten en az 1 yıl önce Türkiye'de ikamet edenler

-Çiftlerden her ikisinin de en az 2 yıllık sigortalılık süresi olanlar

-Gelir durumu asgari ücretin 2 katını aşmayanlar

Kredinin Özellikleri:

-Tutar: 150 bin TL

-Vade: 48 ay (4 yıl)

-Faizsiz

-İki yıl geri ödemesiz

Başvuru Nasıl Yapılıyor?

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-devlet sistemi üzerinden

-Alo 183 Aile Destek Hattı'nı arayarak

-İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bizzat başvurarak

DHA