6 ay önce özelleştirilmişti; 157 milyona satıldı

Gebze Dilovası Doğalgaz Santrali'nin 157 milyon TL bedelle Çolakoğlu Metalurji'ye satışına onay çıktı.

AA’nın haberine göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1 adet buhar türbini ve 2 adet atık ısı kazanından oluşan Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin 157 milyon TL bedelle Çolakoğlu Metalurji AŞ'ye satışına onay verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, ihale konusu özelleştirme işlemi; santral ile birlikte santralin üzerinde kurulu bulunduğu taşınmazın yüzde 50 hissesi ve şalt sahası içinde bulunan ekipmanlardan oluşuyor.

Çolakoğlu Metalurji AŞ'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya sözleşme imzalamaktan imtina etmesi halinde ihale iptal edilecek.

EN YÜKSEK TEKLİFİ VERMİŞTİ

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ile üzerinde bulunduğu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 157 milyon lira ile en yüksek teklifi Çolakoğlu Metalurji AŞ vermişti.

Buna göre, EÜAŞ'a ait 1 gaz türbini, 1 buhar türbini ve 2 atık ısı kazanından oluşan Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ile üzerinde bulunduğu taşınmaz ve santralin kullanımda bulunan ekipmanların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifi 157 milyon lira ile Çolakoğlu Metalurji AŞ sunmuştu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihaleye 4 şirket teklif vermişti.

ÇOLAKOĞLU METALURJİ AŞ

Şirket faaliyetlerine 1945 Karaköy’deki çelik ticarethanesinde başladı. Kurucusu Mehmet Rüştü Çolakoğlu, demir çelik ticaretinin temellerini ilk burada attı. 1950’lerin sonlarına doğru, İstanbul Sütlüce’de Çolakoğlu’nun ilk çelik haddehanesi üretime geçti. 1969 yılında Dilovası'ndaki çelikhane üretime başladı. 1985 yılında özel sektörde ilk filmaşin üretimini gerçekleştirdi. 1990 yılı itibarıyla ürün gamına nervürlü inşaat demirini ekledi.

AA