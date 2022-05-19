ABD Büyükelçiliği 12 bin 500 TL maaşla işçi arıyor

ABD Büyükelçiliği depo işçisi alımı yapılacağını duyurdu. İşe alınan kişiye 12 bin 552 TL maaş verilecek.

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği, işçi alacağını duyurdu. Büyükelçiliğin yayımlandığı ilana göre haftada 40 saat depo işçisi olarak görev yapacak işçiye aylık 786 dolar (12 bin 552 TL) maaş verilecek.

Elçilik binasında çalışacak olan depo işçisi çeşitli eşyaların taşınması yanı sıra deponun temizliğinden de sorumlu olacak.



İş başvurusu yapacak kişide aranan özellikler ise şöyle sıralandı:



- En az ilkokul mezunu olmak

- Temel derecede İngilizce okuma-konuşma bilgisine sahip olmak

- B sınıfı ehliyet

- Depo işlerinde 2 yıl tecrübe

- Forklift kullanabilme