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ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
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Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de enflasyon Haziran ayında yıllık yüzde 3'e geriledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık ve yıllık bazda tahminlerin altında kaldı.

 Mayıs ayında yıllık artış yüzde 4 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın haziran ayına yönelik yıllık artış beklentisi ise yüzde 3,1 seviyesindeydi.

Öte yandan, haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Piyasanın aylık artış beklentisi ise yüzde 0,3 seviyesindeydi.

Fed’in faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE de aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında kaldı. Buna göre, aylık artış yüzde 0,2 olurken yıllık artış yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşti.

ABD enflasyon verisi sonrası ons altın ise, ilk tepki olarak 1933 dolardan 1944 dolar seviyesine kadar çıktı.

Etiketler abd enflasyon haziran enflasyonu
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