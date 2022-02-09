AK Parti açıkladı: Elektrik faturasına kilovat ve vergi ayarı geliyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, vatandaşı isyan ettiren elektrik faturalarıyla düzenlemenin detaylarını açıkladı. Dağ, kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirmeyle düzenlemelerin gündemde olduğunu söyledi.

Yeni yılla birlikte gelen zamlar Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Yüksek faturalar vatandaşı isyan ettirirken bu konuda yeni bir adım atılması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ düzenlemenin ana hatlarına ilişkin bilgi verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü söyleyen Dağ, kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirmeyle ilgili düzenlemeler olacağına işaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2023 haziranında yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının tartışılması mümkün değil. Erdoğan'ın adaylığına hukuki engel yok. Tartışma tamamen siyasi boyutta devam ediyor. Muhalefet seçim öncesinda iddialı sözler etse de yine de malubiyet yaşayacaklar.

Muhalefet 2017 referandumunda da hayır dediler ve parlamenter sistemin devamını istediler. 2023'ten sonra parlamenter sisteme dönüş için Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanız lazım. Parlamenter sisteme dönüş vaadi belirsizlik yaratır.

Siyasi rakiplerimizi göz ucuyla takip ediyoruz. Nasıl bir tavır izliyorlar diye bakıyoruz. Bizim için önemli olan seçime yönelik izlediğimiz yol. Adaylık tartışmalarında seçim yaklaştıkça ayağa basmaların artacağını tahmin ediyoruz.

Kılıçdaroğlu olur, İmamoğlu olur, başka birisini çıkarırlar, kendi içlerinde çözmeleri önemli. AK Parti yönetimde olmasın gibi bir tavırları var.

Şunu çok net söylemek gerekir. Bunu siyaseten önemsiyoruz. Vatandaşımız şikayetini dile getiriyorsa önemlidir. Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir şikayet var. Ocak ayında zam durumu söz konusu oldu. Covid ve sonrası arz talep dengelerinin bozulmasıyla beraber doğalgaz ve kömürdeki artışla birlikte Enerji Bakanlığı için bir zaruret oldu.

Önümüzdeki süreçte esnaf ve genel faturalarla ilgili bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. Şu anda Enerji Bakanlığı çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde açıklanacak. hem sınır yükseltilmesi olur, vergilendirme olur. Bütçe ile ilgili bir değerlendirme yapılacak.

Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak.

CHP bir helalleşme bir de hesaplaşma demeye başladılar. Burada karşı taraf size hakkını helal edecek mi önemli olan bu. Benim gördüğüm bir çok kimse hakkını helal etmiyor. Kılıçdaroğlu, birçok kimse hakkında yalan ifadede bulundu."