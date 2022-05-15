Akşamcılara, tiryakilere kötü haber! Sigara ve içkiye rekor zam geliyor

Her 6 ayda bir artırılan ÖTV nedeniyle sigara ve alkollü içkilere büyük zam yapılacak. Eğer Cumhurbaşkanı ertelemezse temmuzda alkol ve sigaraya 6 ayık ÜFE oranında zam gelecek.

Küresel enflasyon ve Merkez Bankası'nın faiz politikası ile artan enflasyon oranları başta gıda maddeleri olmak üzere diğer alanlarda da sıkıntı yaratırken son dönemlerde belki de en fazla sigara ve alkol kullananları zorluyor. Ancak öyle görünüyor ki bundan sonra durum daha vahim olacak. Bunun nedeni ise her 6 ayda bir bu iki alanda yapılan otomatik vergi zamları.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için (alkollü içkiler ve sigara, tütün vs) uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılıyor.

Eğer Cumhurbaşkanı ertelemezse yasa gereği temmuzda alkol ve sigaraya 6 aylık ÜFE oranında zam gelecek. Bu yıl 4 aylık ÜFE yüzde 39'u geçti. Aynı hızla giderse 6 aylık ÜFE yüzde 60'ı aşacak. Böylece alkollü içkilerin vergisi aynı oranda artacak. Ancak tabii ki bu fiyata olduğu gibi yüzde 60 olarak yansımayacak.

BİRAYA 12 ŞARABA 23 LİRA ZAM GELEBİLİR

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, başta bira, şarap ve rakı olmak üzere her birinin vergisinin ve dolayısıyla fiyatının artabileceği tutarlar tek tek hesaplandı.

ÖTV yüzde 60 artınca bira fiyatı en az 12, şarap fiyatı 23 lira yükselmiş olacak. Biranın ÖTV tutarı şu anda 3,52 lira. Temmuzda muhtemelen 5,63 lira olacak. Birada vergiyi hesaplamak için bu rakamı alkol derecesi olan 5 ile çarpıyoruz. Tabii bu fiyata bir de KDV ekleyeceğiz. Verginin vergisi mi olur demeyin. Aynen öyle oluyor. Böylece toplamda 12 liralık bir artışa ulaşıyoruz. Taze şarapta ise vergi 17.34 lira. Burada hesap direkt yansıtılıyor. Ancak şaraplar genellikle 70 cl'lik şişelerde satıldığı için fiyata yansıması 23 lira oluyor. Tabii 1 litrelik şaraplarda fiyat 33 liraya çıkıyor.

YÜKSEK ALKOLLÜLER EN AZ 100 LİRA ARTABİLİR

Yüksek alkollü içkilerde artış doğal olarak daha fazla oluyor. Yüksek alkollü içkilerde ÖTV şu anda 481,98 lira. Muhtemelen yüzde 60 artışla bu rakam 771,16 olacak. Bu durumda ÖTV ve artan ÖTV'nin KDV'si toplam 96 liralık bir vergi artışına neden olacak. Yani eğer üreteciler kendi zamlarını yapmazlarsa rakı, votka,viski ve cin gibi içkiler en az 96 lira zamlanabilir. Böylece 279 lira olan 70'lik rakı fiyatı 375, 310 lira olan votka fiyatı 406 ve 380 lira olan viski fiyatı ise 476 liraya ulaşacak. Muhtemelen bu fiyatların üstüne şirketler de enflasyon farkını ekleyecek ve yazdığımız bu rakamların daha üstünü de göreceğiz.

Habertürk