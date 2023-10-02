Alkole zam geldi! Rakı, votka, viski, cin...

Geçtiğimiz hafta sigaraya gelen zammın ardından alkole de zam geldi.

Seçimlerin ardından alkol ve sigaraya gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı. Aybaş'ın aktardığına göre, zam gelen ürünler arasında rakı, votka, viski ve cin bulunuyor. Aybaş, zam oranıyla ilgili bilgi vermedi.

Geçtiğimiz hafta bir sigara grubu ürünlerine 5 TL zam yapmıştı.