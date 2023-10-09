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Altın ithalatında büyük değişim

Altın ithalatında büyük değişim
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden yapılan altın ithalatı eylül ayında son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre geçen ay altın ithalatı 14 bin 961 kg oldu. Böylece bir önceki ayda kaydedilen 21 bin 223 kg ithalatın yüzde 29,5, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 39 bin 32 kg ithalatın yüzde 61,7 altında kalındı.

Buna göre altın ithalatı, mayıs ayında görülen 13 bin 426 kg'nin ardından en düşük seviyesini gördü.

Ancak aynı ayda 106 bin 807 kg ile bu yıl mart ayından görülen 123 bin 153 kg ithalatın ardından en yüksek ikinci rakama ulaşıldı.

Yılın ilk 9 ayında toplam altın ithalatı 257 bin 393 kg, gümüş ithalatı ise 671 bin 331 kg seviyesine ulaştı.

Etiketler altın altın ithalatı eylül ayı borsa Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası
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